Футбол

Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в годСпорт-Экспресс 14:42

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito. По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.
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Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год

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