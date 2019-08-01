Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в годСпорт-Экспресс 14:42
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito. По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
Сотрудников отеля, причастных к инциденту в бассейне, в котором пострадала 12-летняя россиянка, задержали.
Обновлено в 15:31
Общество
Петербуржцы предлагают убрать купол на Невской ратуше
Проект позиционировали как смотровую площадку, однако людей туда не пускают В пятницу, 23 августа, активисты Петербурга выступили с идей разобрать стеклянный купол "Невской ратуши".
Обновлено в 09:56
Общество
Роспотребнадзор не нашел у членов Мосгоризбиркома болезней от клопов
В ответе Роспотребнадзора сообщается, что оснований для внеплановой проверки городского избиркома не найдено, равно как и случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, "переносчиками которых могут быть членистоногие".
Обновлено в 13:19
Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Обновлено в 12:46
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Политика
Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией
9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Обновлено в 07:29
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Общество
В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете
В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в США
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Экономика
Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост
Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено вчера в 03:02
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Общество
В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»
Обновлено в 14:29
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом официально получил рейтинг «R»
Создатели «Джокера» с Хоакином Фениксом уже давно сообщали о том, что их картина предназначена для взрослой аудитории, но теперь у этого появилось официальное подтверждение: фильму присвоили рейтинг R - соответствующую маркировку заметили на его сайте.
Обновлено в 07:29
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Кино
Disney решил закрыть сериал о жизни сказочных злодеев
По данным источника, главными героями ленты могли стать морская ведьма Урсула из мультфильма «Русалочка», злая мачеха из «Белоснежки», а также многие другие отрицательные персонажи из сказочной вселенной Disney.
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Ростовчане стали чаще болеть из-за плохого питания
Специалисты в рамках исследования изучили, как питаются жители Ростовской области.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Футбол
Гранада — Севилья 0:1
Защитник «Севильи» Серхио Регилон получил травму в матче 2-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (0:0, первый тайм).
Обновлено в 14:45