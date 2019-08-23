Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito. По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.

Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год

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