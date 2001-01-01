Футбол

Неймар хочет получать 35 млн евро за сезонSoccer.ru вчера в 17:22

Нападающий ПСЖ Неймар хочет зарабатывать около 35 миллионов евро за сезон. Такие требования игрок будет выдвигать клубам, которые хотят его заполучить, а также ПСЖ, если речь зайдет о подписании нового соглашения.
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В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару

Чемпионат06:51

Неймар хочет получать 35 млн евро за сезон

Soccer.ruвчера в 17:22

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Матч ТВвчера в 14:06

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Неймар готов остаться в «ПСЖ», но требует зарплату в размере 35 миллионов евро в год

Евро-футбол.рувчера в 15:06

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Sportbox.RUвчера в 14:06
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Экономика

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В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
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Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
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Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
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Долгожданная доработка появилась в Lada Vesta

Ранее ГЛАС рассказал: Mercedes-Benz со стеклянной крышей, 1966 года выпуска продадут на аукционе.
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Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
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Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

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На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни

Открытие неудивительно, если вспомнить, что сам Рюгу относится к спектральному классу C – это углеродистый астероид.
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Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
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Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Кафр-Зита в провинции Хама

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Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
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Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
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В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
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Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
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Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

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Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

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Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
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Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
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Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
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Путин высоко оценил фестиваль «Спасская башня»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня 2019».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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