Футбол

Неймар хочет получать 35 млн евро за сезонSoccer.ru 17:22

Нападающий ПСЖ Неймар хочет зарабатывать около 35 миллионов евро за сезон. Такие требования игрок будет выдвигать клубам, которые хотят его заполучить, а также ПСЖ, если речь зайдет о подписании нового соглашения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Неймар хочет получать 35 млн евро за сезон

Soccer.ru17:22

Неймар поставил финансовый ультиматум «Барселоне» и «Реалу»

Metaratings15:04

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Матч ТВ14:06

Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс14:42

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Sportbox.RU14:06

Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год

Sports.ru13:25

Нападающий «ПСЖ» Неймар никак не определится с будущим

Чемпионат14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Футбол

«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика

Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии

Обновлено в 19:10
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

На внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW

На внешней стороне кольцевой автодороги в Северной столице случилось серьезное ДТП. Все произошло сегодня, 23 августа, около 8 часов вечера.
Обновлено в 14:07
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено в 11:37
Политика

Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России

Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Авто

Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России

Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой

Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

КНДР произвела очередной ракетный пуск

КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Политика

Марин Ле Пен считает абсурдом заявления против возвращения России в G8

Бытующая в Европе антироссийская идеология давно устарела и не только не соответсвует интересам европейских стран, но и зачастую вредит им. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter опубликовала комментарий о том, что европейские политики поступают абсурдно, создавая порадию холодной войны и выступая против возвращения формата G8 с участием России.
Обновлено в 02:45
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android

Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти

В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено в 19:19
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ

Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Политика

Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол

Российский клуб претендует на защитника «Милана»

Обновлено в 17:06
Армия и оружие

ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»

Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено в 17:30
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Наука

Эволюция мозга обезьян оказалась сложнее, чем считалось

Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ

На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе Ленинградской области в пятницу перезахоронили останки более 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:28
Космос

Найден источник инопланетных сигналов из космоса

Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса

Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное