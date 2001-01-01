Футбол
Неймар хочет получать 35 млн евро за сезонSoccer.ru 17:22
Нападающий ПСЖ Неймар хочет зарабатывать около 35 миллионов евро за сезон. Такие требования игрок будет выдвигать клубам, которые хотят его заполучить, а также ПСЖ, если речь зайдет о подписании нового соглашения.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
На внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW
На внешней стороне кольцевой автодороги в Северной столице случилось серьезное ДТП. Все произошло сегодня, 23 августа, около 8 часов вечера.
Обновлено в 14:07
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Политика
Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России
Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Авто
Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России
Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Политика
Марин Ле Пен считает абсурдом заявления против возвращения России в G8
Бытующая в Европе антироссийская идеология давно устарела и не только не соответсвует интересам европейских стран, но и зачастую вредит им. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter опубликовала комментарий о том, что европейские политики поступают абсурдно, создавая порадию холодной войны и выступая против возвращения формата G8 с участием России.
Обновлено в 02:45
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android
Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено в 19:19
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ
Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Политика
Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол
Российский клуб претендует на защитника «Милана»
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено в 17:30
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Наука
Эволюция мозга обезьян оказалась сложнее, чем считалось
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ
На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе Ленинградской области в пятницу перезахоронили останки более 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:28
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14