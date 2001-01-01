Футбол

Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в годSports.ru 13:25

Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ». На бразильца претендуют «Барселона» и «Реал». По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Матч ТВ14:06

СМИ: Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год

Sportbox.RU14:06

Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год

Sports.ru13:25

Нападающий «ПСЖ» Неймар никак не определится с будущим

Чемпионат14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме в Пятигорске

Обновлено вчера в 10:30
Политика

Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом

Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено в 11:30
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Политика

Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал исправление в британском издании The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида - АРТ", где изначально упоминалась Россия, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:46
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

Обновлено в 04:49
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

На Ставрополье молодая женщина умерла во время родов

В больнице в Курсавке прямо на операционном столе во время родов умерла 24-летняя женщина.
Обновлено в 13:17
Политика

США отозвали свое предложение Турции по ЗРК Patriot

Вашингтон официально отозвал свое предложение Анкаре о покупке противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Авто

В московском каршеринге появились ретро-автомобили

Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Здоровье

Онколог перечислила 12 основных симптомов рака

Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Футбол

Сутормин пообещал перевести один миллион рублей своему первому тренеру

Этим летом Алексей перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», а через полторы недели из казанской команды в «Зенит».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото

35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Apple решила запатентовать «умные» часы с поддержкой 5G

Американская компания Apple подала в Бюро по патентам и торговым знакам США заявку на получение патента на «умные» часы Apple Watch, поддерживающие технологию 5G.
Обновлено в 13:25
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Казаки приняли участие в военно-полевых сборах на полигоне в Молькино

В 2020-ом в Молькино планируют приехать минимум 1,5 тыс. казаков.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321

В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Кино

Анонсирована экранизация «Метро 2033»

Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Экономика

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное