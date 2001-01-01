Футбол
Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в годSports.ru 13:25
Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ». На бразильца претендуют «Барселона» и «Реал». По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.
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Обновлено в 12:35
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Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
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1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Сутормин пообещал перевести один миллион рублей своему первому тренеру
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Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Политика
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Анонсирована экранизация «Метро 2033»
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Экономика
«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%
Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
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