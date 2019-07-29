с чего всё началось

По сведениям UOL Esporte, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в изнасиловании. Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании модели

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