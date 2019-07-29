Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасилованииГазета.Ru 00:06
Форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает Globo, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.RT на русском02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Бывший челябинский вице-губернатор после аварии попал в больницу
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке
Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» покинул Петербург
В минувшее воскресенье эсминец принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с 37-летием
Актриса Елизавета Боярская в понедельник, 29 июля, выложила милый пост в Instagram, в котором поздравила своего супруга, Максима Матвеева, с 37-летием.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Политика
Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками
В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено вчера в 09:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, упали на 0,36 процентов, до 63,2 доллара за баррель, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Поликлиники Ленобласти меняют режим работы
Для удобства пациентов поликлиники Ленинградской области перейдут на новый режим работы.
Обновлено в 03:14