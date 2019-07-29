с чего всё началось

Форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.

Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании

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