Футбол

Неймар и Мбаппе сыграют с первых минут с «Ливерпулем»
РИА Новости
13:47

Неймар и Мбаппе пропустили субботнюю игру с "Тулузой", так как вернулись из сборных Бразилии и Франции соответственно с травмами. "Нет проблем, они сыграют с первых минут завтра", - цитирует Тухеля АП.
РИА Новости13:47

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Неймар и Мбаппе сыграют с первых минут с «Ливерпулем»

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Тухель ответил на вопрос об участии Неймара и Мбаппе в матче с «Ливерпулем»

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Неймар и Мбаппе начнут матч с «Ливерпулем» в стартовом составе «ПСЖ»

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Sports.ru13:29
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