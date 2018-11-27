Футбол
Неймар и Мбаппе пропустили субботнюю игру с "Тулузой", так как вернулись из сборных Бразилии и Франции соответственно с травмами. "Нет проблем, они сыграют с первых минут завтра", - цитирует Тухеля АП.
РИА Новости13:47
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Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 17:05
Футбол
Фанаты АЕКа устроили беспорядки на матче Лиги чемпионов против «Аякса»
Обновлено в 16:42
Футбол
Дубль Тайсона принес «Шахтеру» выездную победу над «Хоффенхаймом»
В компенсированное время Тайсон оформил дубль и принес украинскому коллективу победу — 2:3.
Обновлено в 17:03
Футбол
Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 1:0
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф из-за травмы пропустит во вторник матч группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз", сообщается в официальном микроблоге английского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 17:06
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 16:27
Футбол
УЕФА решил не обращать внимания на военное положение на Украине
Обновлено в 17:04
Футбол
Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев
Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено в 14:52
Футбол
Анри: «Прошу игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»
Обновлено в 15:30
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини признался, что петербургская команда рассматривала возможность приобретения исландского защитника Хердура Магнуссона, ныне выступающего за московский ЦСКА.
Обновлено в 16:04
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Обновлено в 16:43
Футбол
Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе
Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.
Обновлено в 12:51
Футбол
Джикия поддержал травмированного Зобнина
Обновлено в 13:33
Футбол
Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова
Обновлено в 13:31
Футбол
Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе
Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 14:03
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»
Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 14:11