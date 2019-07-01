Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:35
Пресс-служба выложила в сеть видеоролик с презентацией новой формы. Неймар близок к возвращению в испанскую "Барселону", а Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ".
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Авто
Гоночный Bentley Continental GT установил рекорд на горе Пайкс-Пик
Компания Bentley установила новый рекорд среди серийных автомобилей на горе Пайкс-Пик.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Более 45 тысяч детей отдохнули за первую летнюю смену в Удмуртии
Более 45 тысяч детей приняли участие в первой летней смене в Удмуртии.
Обновлено в 03:00
Авто
Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»
Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад
Обновлено в 05:19
Футбол
Акинфеев считает, что не стоит винить Смолова, который не забил пенальти в серии с Хорватией
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что не стоит винить нападающего "Локомотива" Федора Смолова, который не смог реализовать пенальти в матче 1/4 чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.
Обновлено в 10:05
Политика
Медведев рассказал о хамстве единороссов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства.
Обновлено в 00:19
Общество
Внутри гипермаркетов «Карусель» откроются магазины мебели Hoff
В гипермаркетах «Карусель» будут открываться зоны Hoff в формате shop-in-shop, т. е. «магазин в магазине», сказано в заявлении сторон.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской
Внучка актера Олега Стриженова — Александра — жаждет стать донором яйцеклетки для будущего ребенка Любови Успенской.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Google разработала аналог AirDrop
Американская корпорация Google работает над функцией Fast Share, которая позволит обмениваться данными между различными устройствами без интернета, в том числе смартфонами с операционной системой Android и Chromebook.
Обновлено в 09:53
Политика
Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе, которая по политическим мотивам отказалась впредь выступать в России.
Обновлено в 10:29
Путешествия
Российские чартерные перевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию
Российские чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с 35 до 40 евро.
Обновлено в 10:06
Авто
«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva
Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25