Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:35

Пресс-служба выложила в сеть видеоролик с презентацией новой формы. Неймар близок к возвращению в испанскую "Барселону", а Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ".
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«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе

Советский спорт05:15

Неймар и Мбаппе представили форму «ПСЖ» на следующий сезон. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:51

Мбаппе и Неймар представили новую форму ПСЖ

Soccer.ru01:26

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

Sport24.ruвчера в 20:25

Мбаппе и Неймар презентовали форму «ПСЖ» на сезон-2019/20

Матч ТВ01:30

Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:35

Неймар принял участие в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 20:42
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

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Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Авто

Гоночный Bentley Continental GT установил рекорд на горе Пайкс-Пик

Компания Bentley установила новый рекорд среди серийных автомобилей на горе Пайкс-Пик.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой

Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Более 45 тысяч детей отдохнули за первую летнюю смену в Удмуртии

Более 45 тысяч детей приняли участие в первой летней смене в Удмуртии.
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Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Авто

Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»

Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад

Обновлено в 05:19
Футбол

Акинфеев считает, что не стоит винить Смолова, который не забил пенальти в серии с Хорватией

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что не стоит винить нападающего "Локомотива" Федора Смолова, который не смог реализовать пенальти в матче 1/4 чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.
Обновлено в 10:05
Политика

Медведев рассказал о хамстве единороссов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства.
Обновлено в 00:19
Общество

Внутри гипермаркетов «Карусель» откроются магазины мебели Hoff

В гипермаркетах «Карусель» будут открываться зоны Hoff в формате shop-in-shop, т. е. «магазин в магазине», сказано в заявлении сторон.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Тральщик Балтфлота обезвредил десять немецких мин в Финском заливе

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской

Внучка актера Олега Стриженова — Александра — жаждет стать донором яйцеклетки для будущего ребенка Любови Успенской.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Google разработала аналог AirDrop

Американская корпорация Google работает над функцией Fast Share, которая позволит обмениваться данными между различными устройствами без интернета, в том числе смартфонами с операционной системой Android и Chromebook.
Обновлено в 09:53
Политика

Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России

Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе, которая по политическим мотивам отказалась впредь выступать в России.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

Адвокат: скорее всего, Мамаева и Кокорина этапируют в выходные

Обновлено в 08:26
Путешествия

Российские чартерные перевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию

Российские чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с 35 до 40 евро.
Обновлено в 10:06
Авто

«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva

Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
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