Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезонSport24.ru вчера в 20:25
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. В видеоролике приняли участие главные звезды команды — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также защитник Маркиньос. По данным СМИ, Неймар очень близок к переходу в «Барселону».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
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Хоккей
«Барыс» расторг контракт с Граховиной
«Барыс» объявил о расторжении контракта с вратарем Домиником Граховиной. Напомним, чешский игрок пополнил «Барыс» летом 2018 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
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Футбол
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Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
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Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
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Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Общество
Двух новых министров назначили в Оренбуржье
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил Алексея Пахомова исполняющим обязанности министра образования, и.о. министра здравоохранения стала Татьяна Савинова, ранее она была главным педиатром Екатеринбурга.
Обновлено в 02:49
Авто
Автомания: KIA рейтинг надежности
В результате, KIA возглавляет рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power среди массовых брендов уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:20
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.
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Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
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Происшествия
Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство
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Кино
Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».
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Кино
Оливер Стоун презентует новый фильм об Украине
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Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
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Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
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Политика
Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал на недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента
Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, пытаются штурмовать здание законодательного собрания города, сообщает телерадиостанция RTHK.
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Происшествия
Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
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