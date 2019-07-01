Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезонSport24.ru вчера в 20:25

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. В видеоролике приняли участие главные звезды команды — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также защитник Маркиньос. По данным СМИ, Неймар очень близок к переходу в «Барселону».
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Мбаппе и Неймар презентовали форму «ПСЖ» на сезон-2019/20

Sportbox.RU01:30

Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:35

Мбаппе и Неймар представили новую форму ПСЖ

Soccer.ru01:26

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

Sport24.ruвчера в 20:25

Неймар и Мбаппе представили форму «ПСЖ» на следующий сезон. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:51

Мбаппе и Неймар презентовали форму «ПСЖ» на сезон-2019/20

Матч ТВ01:30

Неймар принял участие в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 20:42
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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