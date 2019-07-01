Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезонSport24.ru вчера в 20:25

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. В видеоролике приняли участие главные звезды команды — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также защитник Маркиньос. По данным СМИ, Неймар очень близок к переходу в «Барселону».
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Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:35

Мбаппе и Неймар презентовали форму «ПСЖ» на сезон-2019/20

Матч ТВ01:30

Мбаппе и Неймар представили новую форму ПСЖ

Soccer.ru01:26

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

Sport24.ruвчера в 20:25

Неймар и Мбаппе представили форму «ПСЖ» на следующий сезон. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:51

«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе

Советский спорт05:15

Неймар принял участие в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 20:42
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

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Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными

Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
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Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
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Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Музыка

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Германии упал военный вертолет

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения

Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Три иномарки сбили насмерть 19-летнюю девушку в Воронежской области

Обновлено в 04:06
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Финансы

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Футбол

Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру

"Порту" считает, что Касильяс не вернётся в футбол Напомним, Касильяс перешёл в "Порту" после того, как в течение долгого времени защищал цвета "Реала".
Обновлено вчера в 09:59
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