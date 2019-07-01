«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. В видеоролике приняли участие главные звезды команды — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также защитник Маркиньос. По данным СМИ, Неймар очень близок к переходу в «Барселону».

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

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