Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезонSport24.ru вчера в 20:25
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. В видеоролике приняли участие главные звезды команды — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также защитник Маркиньос. По данным СМИ, Неймар очень близок к переходу в «Барселону».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными
Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Хоккей
«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»
Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок
Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Германии упал военный вертолет
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Финансы
В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ
Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Футбол
Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру
"Порту" считает, что Касильяс не вернётся в футбол Напомним, Касильяс перешёл в "Порту" после того, как в течение долгого времени защищал цвета "Реала".
Обновлено вчера в 09:59