Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат вчера в 16:04

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»

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Неймар едва не подрался с Дракслером в раздевалке

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Неймар - Дракслеру: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?"

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Неймар чуть не подрался с Дракслером. Одноклубников по «ПСЖ» разнимал главный тренер

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«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

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Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?»

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В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
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Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

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Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
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Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Сомнение Минкомсвязи в предложенной ФАС идее представитель ведомства объяснил тем, что основная цель концепции — развитие конкуренции на рынке приложений методами, традиционными для естественных монополий.
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В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
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США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
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Сегодня в ряд организаций и учреждений Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании.
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Томас Тухель
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Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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