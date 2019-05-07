Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат вчера в 16:04
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»
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