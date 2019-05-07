Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат вчера в 16:04

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»

Советский спортвчера в 16:44

Неймар едва не подрался с Дракслером в раздевалке

Матч ТВвчера в 16:26

Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?»

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Неймар чуть не подрался с Дракслером. Одноклубников по «ПСЖ» разнимал главный тренер

Sport24.ruвчера в 15:44

Неймар - Дракслеру: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?"

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«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

Бомбардир.рувчера в 16:11

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Чемпионатвчера в 16:04
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Происшествия

Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления

На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Происшествия

Под Челябинском в лобовом ДТП погибли четыре человека

Жертвы ДТП Произошедшая авария унесла жизни четырех человек.
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Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры

Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 05:14
Авто

Владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Владельцы кроссоверов ежегодно тратят на топливо на 12% больше, нежели хозяева седанов, хэтчбеков и универсалов с соизмеримыми габаритами.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16

В Севастополе в районе мыса Херсонес водолазы Черноморского флота подняли со дня фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:58
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Шоу-бизнес

Ведущий Александр Белов стал отцом

«Процесс пошел», — улыбался в камеру Белов. По рассказам новоиспеченного отца, час Икс должен был настать 10 мая.
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Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
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Авто

Прототип «заряженного» кроссовера Audi RS Q3 замечен на Нюрбургринге

Частично замаскированный прототип высокопроизводительного Audi RS Q3 вновь был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг.
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Политика

В Кремле отреагировали на открытие памятника Сталину в Новосибирске

Представитель президента РФ Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, где прокомментировал открытие памятника Сталину, который появится в Новосибирске ко Дню Победы.
Обновлено в 05:57
Музыка

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
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Происшествия

В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований

После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

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Общество

Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»

Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».
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Игры

Игра Apex Legends выйдет на мобильных устройствах

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Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» будет модернизирован

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Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
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ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
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Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

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Неймар
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Томас Тухель
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Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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