Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат вчера в 16:04

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

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