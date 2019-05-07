Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат 16:04

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

Бомбардир.ру16:11

Неймар чуть не подрался с Дракслером. Одноклубников по «ПСЖ» разнимал главный тренер

Sport24.ru15:44

Неймар - Дракслеру: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?"

Soccer.ru15:09

СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

RT на русском16:11

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Чемпионат16:04

Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?»

Sports.ru15:59
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Происшествия

В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт

Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Общество

Пензенская прокуратура запретила носить хиджабы в местных школах

Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Здоровье

Сотни человек каждый день умирают от укусов змей

5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»

Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Происшествия

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол

Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Происшествия

Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи

Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 10:36
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Политика

В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено в 13:16
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма

У берегов Крыма провёл разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС Соединённых Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:59
Общество

Появились новые доказательства сноса мечетей в Китае

Более 20 мечетей частично или полностью снесены за два года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.
Обновлено в 13:52
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено в 04:05
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Спорт

Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:20
Кино

Продюсер фильма «Весури» рассказал, как в Карелии снимали фильм о малолетних узниках

По словам Тютрюмова, появлению фильма предшествовало создание документально-постановочного фильма «Смеюсь» о малолетних узниках финских лагерей.
Обновлено в 13:57
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Томас Тухель
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Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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