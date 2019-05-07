Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалкеЧемпионат 16:04
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи
Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 10:36
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено в 13:16
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма
У берегов Крыма провёл разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС Соединённых Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:59
Общество
Появились новые доказательства сноса мечетей в Китае
Более 20 мечетей частично или полностью снесены за два года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 06:34
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 04:05
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Спорт
Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг
Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:20
Кино
Продюсер фильма «Весури» рассказал, как в Карелии снимали фильм о малолетних узниках
По словам Тютрюмова, появлению фильма предшествовало создание документально-постановочного фильма «Смеюсь» о малолетних узниках финских лагерей.
Обновлено в 13:57