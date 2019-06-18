Футбол
Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:48
Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готовится к возвращению в каталонскую "Барселону".
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СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
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