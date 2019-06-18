Футбол

Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:48

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готовится к возвращению в каталонскую "Барселону".
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Подробнее о событии

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Sport24.ruвчера в 19:24

СМИ: футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в «Барселону»

ТАССвчера в 22:22

Тренер сборной Бразилии призвал Неймара выбрать клуб, где он будет чувствовать себя счастливым

Матч ТВвчера в 23:46

Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 21:48

Источник: Неймар близок к возвращению в Барселону

Чемпионатвчера в 20:39

«Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и одного игрока

LiveSport.ruвчера в 17:57

СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков

Спорт-Экспрессвчера в 17:42
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Происшествия

В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Лишившегося квартиры певца Шуру обвиняют в краже мебели

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Стали известны города с наибольшим числом невест

Обновлено в 00:03
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено 16 июня в 16:33
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика

Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей

Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД

Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Виктор Томенко прокомментировал назначение куратора в Алтайский край

По информации, которую уже нескольким федеральным интернет–изданиям подтвердили в Правительстве России, уже определены кураторы всех территорий.
Обновлено вчера в 07:07
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено вчера в 13:26
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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