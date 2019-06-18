Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:48

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готовится к возвращению в каталонскую "Барселону".

Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИ

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