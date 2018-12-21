Футбол

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»
Sports.ru
05:21

Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в зимний отпуск. Главный тренер парижан Томас Тухель отпустил игрока на каникулы, поскольку его беспокоит недолеченная травма. Неймар пропустит ближайший матч «ПСЖ» c «Нантом», который состоится 22 декабря.
Sports.ru05:21

Подробнее о событии

Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»

Матч ТВ10:00

Форвард «ПСЖ» Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Газета.Ru06:54

«ПСЖ» предоставил Неймару досрочный отпуск, он пропустит матч с «Нантом»

Чемпионат02:57

«ПСЖ» отпустил Неймара в отпуск. Бразилец не сыграет против «Нанта» в последнем матче года

Sport24.ru05:52

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Sports.ru05:21

Неймар ушел в отпуск

Soccer.ru03:30

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Спорт-Экспресс01:50
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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