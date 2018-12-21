Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск
Евро-футбол.ру
03:10

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Евро-футбол.ру03:10

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Форвард «ПСЖ» Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Газета.Ru06:54

Неймар досрочно ушел в отпуск

Нева Спорт03:13

«ПСЖ» предоставил Неймару досрочный отпуск, он пропустит матч с «Нантом»

Чемпионат02:57

«ПСЖ» отпустил Неймара в отпуск. Бразилец не сыграет против «Нанта» в последнем матче года

Sport24.ru05:52

Неймар ушел в отпуск

Soccer.ru03:30

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Sports.ru05:21

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Спорт-Экспресс01:50
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Футбол

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

Обновлено в 07:13
Футбол

Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини

Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак». На футболиста также претендуют "Болонья" и "Фиорентина".
Обновлено в 00:23
Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
Обновлено в 05:53
Футбол

Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что вице-премьер РФ Виталий Мутко оказал заметное влияние на развитие российского футбола.
Обновлено в 06:29
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол

Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»

Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46
Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 06:13
Футбол

Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях времен Роберто Манчини, сообщает «Спорт Экспресс».
Обновлено в 02:50
Футбол

«Челси» намерен обменять Морату на Игуаина

«Челси» продолжает проявлять интерес к нападающему «Ювентуса» Гонсало Игуаину, выступающему на правах аренды в «Милане».
Обновлено вчера в 19:54
Футбол

Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол

Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход

Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас заявил, что без раздумий согласился на переход в московский футбольный клуб.
Обновлено в 06:29
Футбол

Sport inside: «Спартак» сказал Боккетти, Самедову, Попову и Джано искать новые клубы

Руководство москвичей сообщило защитнику Сальваторе Боккетти и полузащитникам Александру Самедову, Ивелину Попов и Джано чтобы они искали себе новые команды.
Обновлено в 07:29
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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