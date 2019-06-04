Неймар добровольно придет в полицию и даст показанияВести.Ru 21:33

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.

Неймар добровольно придет в полицию и даст показания

Экономика Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Финансы Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Происшествия В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Армия и оружие Нормы – за Югославию Давление на Белград становится все сильнее – он обязан признать независимость Косова и тогда сербскому счастью будет завидовать весь мир.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.

Экономика Муниципальный долг Читы составил миллиард рублей По словам Кефера, власти Читы оперативно работают над сокращением муниципального долга.

Игры Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2 Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Происшествия Условия заключения наркобарона Коротышки в США смягчены не будут Как сообщает CNN, условия содержания в тюрьме наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка смягчены не будут.

Общество Около 10 тысяч советских ГОСТов собираются отменить в России По мнению экспертов, значительная часть ГОСТов времен СССР уже давно устарела и мешает развитию экономики.

Шоу-бизнес Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Происшествия В Ноябрьске обнаружены тела полицейских Одного стража порядка без признаков жизни обнаружили а автомобиле в районе Оболони, второго полицейского нашли в опорном пункте полиции на улице Изыскателей.

Общество В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе 11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.

Общество Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом Уточняется, что высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края.

Общество Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, одиннадцатиклассники тверского региона сдают обязательный предмет – русский язык.

Происшествия В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.