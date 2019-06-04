Футбол

Неймар добровольно придет в полицию и даст показанияВести.Ru 21:33

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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