Футбол
Неймар добровольно придет в полицию и даст показанияВести.Ru 21:33
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.
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