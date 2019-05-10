Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фанатаЧемпионат 05:30

Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
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Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика

Матч ТВ07:48

Неймар дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

Неймара дисквалифицировали на три матча из-за драки с фанатом

Газета.Ru06:02

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за то, что ударил болельщика

Sport24.ru05:35

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Чемпионат05:30

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар фаната

Спорт-Экспресс05:56

Неймар отстранен на три игры за удар болельщика

Бомбардир.ру07:13
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