Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фанатаЧемпионат 05:30

Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
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