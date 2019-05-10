Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фанатаЧемпионат 05:30

Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

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