Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фанатаЧемпионат 05:30
Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой покойный работал с момента ее основания в 2014 году.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 06:34
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Обновлено вчера в 17:16
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Британские СМИ: количество «Челленджеров-2» уменьшат до уровня танковой бригады
Как отмечалось, в планах значится модернизация только 148 из 227 единиц Challenger 2 из-за финансовых ограничений.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе
Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Интернет
В Telegram появилась возможность архивировать чаты
В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
Обновлено в 02:58
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Вячеслав Володин приехал в Вольск
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области - своем избирательном округе.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева кормит ребенка грудью и просит совета у подписчиков
Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая в феврале нынешнего года мамой, призналась своим почитателям, что кормит ребенка грудью и не переживает за свою фигуру и формы.
Обновлено в 03:51