Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщикаСвободная Пресса 08:50

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча. Такие санкции к бразильцу были применены за инцидент, который произошел после финала Кубка Франции.
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«Локомотив» — «Рубин» — 4:0, 10 мая 2019, обзор событий дня

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Газета.Ru06:02

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Sport.ru07:43
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От сарая к витрине: в Петербурге меняются первые этажи новостроек

При сегодняшнем масштабе новостроек первые этажи становятся важной частью девелоперского бизнеса, которая требует внимания уже на первых этапах разработки проекта.
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Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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В космос отправят аппарат с «земной» музыкой

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Происшествия

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В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
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Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

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Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
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Шоу-бизнес

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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