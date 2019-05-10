Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщикаСвободная Пресса 08:50

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча. Такие санкции к бразильцу были применены за инцидент, который произошел после финала Кубка Франции.

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика

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