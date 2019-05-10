Футбол
Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщикаРоссийская газета 06:09
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на три игры решением Французской федерации футбола за удар болельщика.
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Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
В Москве трагически погиб журналист Сергей Доренко . Многим россиянам он известен по работе ведущим на «Первом канале».
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Прощание с Доренко пройдет на Троекуровском кладбище 12 мая
Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила радиостанция.
Обновлено в 10:36
Наука
Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
Обновлено 08 мая в 16:14
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Обновлено в 09:27
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика
В посольстве России ответили на территориальные претензии Эстонии
В посольстве Российской Федерации в Эстонии отреагировали на высказывание эстонского министра внутренних дел Марта Хельме, который утверждает, что у Эстонии есть территориальные претензии к России.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В ВВС Израиля заявили о готовности нейтрализовать С-300 в Сирии - «если потребуется»
Системы противовоздушной обороны С-300, поставленные Россией в Сирию, полностью боеготовы и прикрывают небо Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 05:19
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 11 мая
Небольшой дождь ожидается в ночь с 10 на 11 мая. Днем в субботу в Северной столице пройдут дожди, а местами прогнозируются ливни и грозы.
Обновлено в 08:59
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Общество
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко
Обновлено в 08:10
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Японии туристический автобус с альпинистами упал с горной дороги
Туристический микроавтобус упал с десятиметровой высоты на горной дороге в японской префектуре Гумма, травмы, в том числе серьезные, получили 14 человек, четверо из них госпитализированы, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тело пятого из семи туристов, попавших под лавину в горах Республики Алтай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07