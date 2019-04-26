Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанностьВести.Ru 12:28
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА. Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц после игры с "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
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