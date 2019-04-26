Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанностьВести.Ru 12:28

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА. Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц после игры с "Манчестер Юнайтед".
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Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков за слова о позорном судействе

Чемпионат12:42

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков

Матч ТВ12:33

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ru12:46

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спорт12:11

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ru12:03

Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбления судей в Лиге чемпионов

Sport.ru13:29

Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

Газета.Ru12:24
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
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Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
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Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

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Феминистки назвали фестиваль унизительным.
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Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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