Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанностьВести.Ru 12:28

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА. Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц после игры с "Манчестер Юнайтед".

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

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