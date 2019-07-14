Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»Sports.ru 02:57

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
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Неймар сообщил о своем полном восстановлении после травмы

Sport24.ru01:30

Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

Чемпионат00:45

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Sports.ru02:57

Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»

Sport.ru02:43

Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Газета.Ru02:11

Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

Советский спорт02:59

Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“ тренироваться и выкладываться на 100 процентов»

Спорт-Экспресс00:14
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Наука

Японские ученые нашли неожиданную причину ожирения

Обновлено в 01:23
Космос

В SpaceX приступили к следующему этапу тестирования Starhopper

По словам инженеров, следующий после заявленного этап испытаний предполагает тестирование прототипа на высоте около 20 километров.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА

Второй год подряд московскому ЦСКА предстоит открывать сезон в Самаре против "Крыльев Советов".
Обновлено вчера в 17:05
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Кино

Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

Обновлено в 04:18
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Происшествия

На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Спорт

Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Обновлено в 02:25
Политика

Митрохину, Соколову и Булыкину откажут в регистрации на выборах

Подписи кандидатов Андрея Соколова и Дмитрия Булыкина не прошли проверку.
Обновлено в 04:46
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Баскетбол

Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»

Обновлено вчера в 16:14
Здоровье

Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Политика

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Единоборства

UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами

В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»

В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года

Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
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