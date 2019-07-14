Футбол
Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»Sports.ru 02:57
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
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Японские ученые нашли неожиданную причину ожирения
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В SpaceX приступили к следующему этапу тестирования Starhopper
По словам инженеров, следующий после заявленного этап испытаний предполагает тестирование прототипа на высоте около 20 километров.
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
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Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА
Второй год подряд московскому ЦСКА предстоит открывать сезон в Самаре против "Крыльев Советов".
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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
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СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
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На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
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Россия вышла в финал Лиги наций
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Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
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Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство
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Политика
Митрохину, Соколову и Булыкину откажут в регистрации на выборах
Подписи кандидатов Андрея Соколова и Дмитрия Булыкина не прошли проверку.
Обновлено в 04:46
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В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
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Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»
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Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
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Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
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В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
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В Тверской области в субботу разбился дельталет.
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UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами
В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
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Происшествия
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Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
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Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи».
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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
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Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
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