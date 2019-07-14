Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»Sports.ru 02:57

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар сообщил о своем полном восстановлении после травмы

Sport24.ru01:30

Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

Советский спорт02:59

Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“ тренироваться и выкладываться на 100 процентов»

Спорт-Экспресс00:14

Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»

Sport.ru02:43

Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Газета.Ru02:11

Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

Чемпионат00:45

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Sports.ru02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Футбол

Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»

Обновлено в 11:05
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Теннис

Иван Додиг и Латиша Чань выиграли Уимблдон в миксте

Обновлено в 10:53
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»

Обновлено в 11:05
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты

Алжирские военные и сотрудники жандармерии задержали в провинции Батна на северо-востоке страны пятерых боевиков, планировавших теракты против демонстрантов, говорится в заявлении министерства обороны страны.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»

"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Политика

В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

Обновлено в 09:20
Политика

Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»

Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Спорт

Загитова рассказала о музыке для короткой программы

Обновлено в 07:23
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Музыка

Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте

Обновлено в 07:15
Футбол

«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Культура

Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»

Обновлено в 09:39
Спорт

Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

Обновлено в 09:10
Политика

Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное