Футбол

Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“, чтобы выкладываться на 100 процентов»Евро-футбол.ру 03:11

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время планирует присоединиться к команде для подготовки к началу сезона.
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Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»

Sport.ru02:43

Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

Советский спорт02:59

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

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Неймар сообщил о своем полном восстановлении после травмы

Sport24.ru01:30

Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Газета.Ru02:11

Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

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Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“ тренироваться и выкладываться на 100 процентов»

Спорт-Экспресс00:14
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Общество

Погода в России: Лето вернется в центральную Россию

Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Политика

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Авто

В продажу выставили армейский грузовик «Гелендваген»

Армейский грузовик Mercedes G-Class был выпущен в 1993 году и имеет индекс 250GD W461.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Петербурге пассажир метро оставил в вагоне сумку с 6 млн рублей

По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
Обновлено в 07:44
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Сирии боевики подорвали газопровод

Обновлено в 08:30
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Музыка

Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы

Обновлено в 05:49
Спорт

Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ

Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Общество

МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Обновлено в 06:19
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
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