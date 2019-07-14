Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»Sports.ru 02:57

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
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Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»

Sport.ru02:43

Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

Советский спорт02:59

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Sports.ru02:57

Неймар сообщил о своем полном восстановлении после травмы

Sport24.ru01:30

Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Газета.Ru02:11

Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

Чемпионат00:45

Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“ тренироваться и выкладываться на 100 процентов»

Спорт-Экспресс00:14
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика

Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено 12 июля в 00:48
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Хоккей

«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон продлил контракт с командой.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата России

Обновлено в 02:47
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 02:05
Технологии

В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу

Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Общество

Мэр Стрежевого пояснил причину отказа в проведении гей-парада в городе

Обновлено в 02:38
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