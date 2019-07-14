Футбол
Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“, чтобы выкладываться на 100 процентов»Евро-футбол.ру 03:11
Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время планирует присоединиться к команде для подготовки к началу сезона.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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Обновлено 12 июля в 15:53
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
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За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:07
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
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Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
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Киану Ривз и нейросеть спасли супермаркет от грабителя
На YouTube набирает популярность видео с Киану Ривзом, спасающим кассира супермаркета от вооруженного ограбления.
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Футбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
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