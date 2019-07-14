Футбол

Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“, чтобы выкладываться на 100 процентов»Евро-футбол.ру 03:11

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время планирует присоединиться к команде для подготовки к началу сезона.
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Неймар сообщил о своем полном восстановлении после травмы

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Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

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Неймар: возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями

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Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»

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Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Газета.Ru02:11

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

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Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“ тренироваться и выкладываться на 100 процентов»

Спорт-Экспресс00:14
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Беременная невеста Тимати с трудом передвигается

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Названы возможные последствия провала переговоров по Brexit

Провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным парламентским выборам, считает глава МИД Великобритании Джереми Хант.
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Происшествия

Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья

Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
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Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии сегодня доставят из Мурома в Москву

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Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Обновлено вчера в 20:31
Авто

Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии

Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Обновлено в 05:14
Происшествия

В штате Вашингтон погиб напавший на тюрьму для мигрантов мужчина

В городе Такома (американский штат Вашингтон) мужчина, совершивший нападение на центр содержания мигрантов с винтовкой и зажигательными устройства, погиб после того, как полиция открыла огонь, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:25
Кино

Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию

В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Культура

Киану Ривз и нейросеть спасли супермаркет от грабителя

На YouTube набирает популярность видео с Киану Ривзом, спасающим кассира супермаркета от вооруженного ограбления.
Обновлено в 06:35
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Футбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено вчера в 19:24
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