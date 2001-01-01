Футбол
Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»Soccer.ru вчера в 21:42
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона. К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»
Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу, есть.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Общество
Рассказовская школьница сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте
В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:59