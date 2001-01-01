Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»Soccer.ru вчера в 21:42

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона. К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент.

Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»

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