Футбол

Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»Soccer.ru вчера в 21:42

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона. К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент.
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Где и как живёт Неймар: дома, машины, вертолёт — фото, видео

Чемпионат06:00

Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»

Soccer.ruвчера в 21:42

Неймар: «„ПСЖ“ будет сильнее в следующем сезоне»

Матч ТВвчера в 20:41

Неймар: «„ПСЖ“ будет сильнее в следующем сезоне»

Sportbox.RUвчера в 20:41

Неймар: «Я опять получил травму в решающий момент сезона. Уверен, что мы будем сильнее в следующем году»

Бомбардир.рувчера в 18:58

Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»

Sports.ruвчера в 16:56
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Армия и оружие

Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России

Обновлено вчера в 14:20
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Космос

В Антарктиде обнаружена небелковая жизнь: крионы, чудовища Горвица

Отправившись на поиски, товарищи обнаружили его тело на ледяном карнизе в глубоком разломе.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

СМИ узнали о кибератаке США на иранских шпионов

Киберкомандование США провело ответную кибератаку против шпионской группы из Ирана, которая поддерживала нападение на танкеры в Оманском проливе, сообщает Yahoo News со ссылкой на источники, связанные с разведкой.
Обновлено в 05:15
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Руководителей региональных минздравов учат цифровым технологиям

Курс разработан Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС совместно с Минздравом России.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

"Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован.
Обновлено в 02:41
Политика

Антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми

Антироссийские протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми, сообщает "Грузия.online".
Обновлено в 03:10
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье

Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко

"Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Общество

В России вспоминают погибших в Великой Отечественной войне

Во время акции "Линия памяти", которая впервые прошла в 2015 году, на Крымской набережной столицы в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают инсталляцию из 1418 свечей.
Обновлено в 04:30
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено в 04:06
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Авто

В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае

В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару

По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

«Чайка» подписала экс-игрока «Спартака» и вратаря «Сибири»

Обновлено в 05:51
Политика

Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Как рассказал по итогам совещания фициальный представитель вице-премьера Максима Акимова, российские авиакомпании готовы вывозить граждан РФ из Грузии и после 8 июля, но уже через аэропорты Армении и Северной Осетии.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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