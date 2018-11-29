Футбол

Неймар: «Не был на все 100% готов к матчу с „Ливерпулем“»
Sport24.ru
00:11

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу команды в матче с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане на своем поле нанесли мерсисайдцам поражение со счетом 2:1, а бразилец во встрече забил второй гол «ПСЖ».
Sport24.ru00:11

Подробнее о событии

Неймар: «Не был на все 100% готов к матчу с „Ливерпулем“»

Sport24.ru00:11

Неймар: «Я не был готов на 100 процентов, но матч с „Ливерпулем“ был важным»

Спорт-Экспрессвчера в 23:56

Неймар рассказал, что не был на сто процентов готов к матчу с «Ливерпулем»

Soccer.ruвчера в 22:35

Как Неймар стал лучшим снайпером в истории Лиги чемпионов среди бразильцев

Чемпионатвчера в 18:30

Неймар вошел в историю Лиги чемпионов

Lenta.ruвчера в 16:16

Неймар - самый результативный бразилец в истории Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 15:53

Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 01:40
Футбол

Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Обновлено в 01:41
Футбол

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Напомним, Каррера принял Спартак в сезоне-2016/17 и привел команду к победе в чемпионате России.
Обновлено в 01:41
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Обновлено в 01:33
Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:43
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
Футбол

«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»

"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией

Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:18
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное