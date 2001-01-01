Футбол
Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»Soccer.ru 03:25
Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры. Соперники нервничают, ведь я обыгрываю на дриблинге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ
" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Обновлено в 00:55
Политика
Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено 24 апреля в 08:04
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Клипперс» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
"Голден Стэйт" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" и выиграл серию первого раунда плей-офф НБА в шести матчах.
Обновлено в 01:14
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:39
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады
Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции.
Обновлено вчера в 17:49
Культура
Минниханов открыл на «Казань Экспо» концертный зал им. Шакирова
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика
В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43