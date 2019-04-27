Футбол

Неймар: «Мой стиль игры заманивает болельщиков на стадион»Евро-футбол.ру 10:24

Соперники нервничают, ведь я люблю использовать дриблинг. Понятно, что им лучше сфолить, чем допустить ошибку, которая приведет к пропущенному мячу. Мой стиль игры заманивает болельщиков на стадион, ведь никому не интересны удары и пинки.
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