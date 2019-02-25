Футбол

Неймар: «Месси протянул мне руку помощи в нужный момент»Матч ТВ 03:55

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о помощи со стороны Лионеля Месси, оказанную в период карьеры бразильца в «Барселоне».
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Неймар: «Наибольшую поддержку в „Барселоне“ мне оказывал Месси»

Спорт-Экспресс04:37

Неймар: «Месси протянул мне руку помощи в нужный момент»

Матч ТВ03:55

Неймар заплакал, вспомнив Месси

Soccer.ru03:08

Неймар еле сдержал слёзы, рассказывая о поддержке со стороны Месси

Чемпионат03:51

«Он пришел на помощь в самый сложный момент». Неймар с трудом сдержал слезы при разговоре о Месси

Sport24.ru02:49

Неймар: «Месси протянул мне руку помощи в нужный момент»

Sportbox.RU03:55

Неймар заплакал, говоря про Месси: «Лучший в мире игрок оказывал мне свое расположение»

Sports.ru04:49
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Общество

Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко

Обновлено в 09:12
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Экономика

Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Политика

Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым

Обновлено в 08:58
Политика

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Политика

Правительство России вернуло «Массандру» в собственность Крыма

Производственно-аграрное объединение "Массандра" передано из федерального ведения в государственную собственность Республики Крым.
Обновлено в 07:54
Политика

Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова темнокожего режиссера Спайка Ли на церемонии вручения «Оскара» и заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США.
Обновлено в 08:28
Экономика

Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья

До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Сотрудница РАМТ погибла при монтировке декораций

Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Ольга Школьникова погибла в результате несчастного случая при монтировке декораций.
Обновлено в 03:09
Финансы

Малоизвестная компании обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации

Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала "Сургутнефтегаз", который стоит 1,26 трлн рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

Обновлено в 03:46
Экономика

Минпромторг возобновляет программы поддержки спроса на автомобили

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Москве мужчина отправил директора школы в больницу ударом монтировки

Мужчина побил директора столичной школы № 2109 в Южном Бутово.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Происшествия

СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей

Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Музыка

Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Украина показала уничтожение МиГ-29

По данным агентства, ролик был показан на стенде украинской компании в рамках выставки Aero India 2019.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Экономика

Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о прекращении продаж на территории Великобритании.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Риге осквернили памятник Пушкину

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года

Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года В Басманный райсуд передано уголовное дело собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана.
Обновлено в 08:23
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы

В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Общество

Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием

В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия.
Обновлено в 06:50
Политика

ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

Евросоюз продлил действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 07:53
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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