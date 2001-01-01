Футбол
Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира
Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мираНева Спорт00:29
Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года. Напомним, на чемпионате мира в России сборная Бразилии дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Бельгии и завершила выступление на турнире.
Нева Спорт00:29
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Евро-футбол.рувчера в 16:59
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Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекиэль Паласиос отказался переходить в "Реал" в январе.
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Обновлено вчера в 09:25
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