Футбол

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с ЛеонардоЧемпионат вчера в 14:20

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в понедельник, 15 июля, прилетит в Париж и присоединится к команде, утверждает Sport.es. По данным источника, в этот же день форвард проведёт встречу со спортивным директором Леонардо.
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Неймар вернется в распоряжение «ПСЖ»

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