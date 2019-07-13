Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в понедельник, 15 июля, прилетит в Париж и присоединится к команде, утверждает Sport.es. По данным источника, в этот же день форвард проведёт встречу со спортивным директором Леонардо.

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Футбол Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА Второй год подряд московскому ЦСКА предстоит открывать сезон в Самаре против "Крыльев Советов".

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Политика СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США 7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.

Политика Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Экономика Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».

Здоровье Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.

Происшествия В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647 Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Общество Кратковременные дожди и до +21 градуса пообещали москвичам 14 июля Температура воздуха в Москве днем 14 июля составит 19-21, по области — 16-21 градус тепла.

Политика Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.

Происшествия На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.

Хоккей В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Политика Немецкий врач поставил диагноз Меркель Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Ловись, рыбка: что может предложить Россия за рубежом Из 5 млн тонн водных биоресурсов, добытых в нашей стране в 2018 году, за рубеж было направлено 2,24 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на общую сумму $5,17 млрд.