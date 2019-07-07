Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в ОдессеREGNUM 06:35
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МВД Украины. Здание финансового учреждения расположено на улице Черноморского казачества в Суворовском районе города Одессы.
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Происшествия
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