Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в МосквеГазета.Ru 03:31
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.
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Экономика
В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Международного арбитражного суда о взыскании с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.
Обновлено в 12:44
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Спорт
«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Футбол
Восемь футболистов «ПСЖ» не сыграют с «Нантом» из-за травм
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Нантом".
Обновлено в 10:08
Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто
Lexus представила свой первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году
Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Общество
Во Франции назвали сроки восстановления Нотр-Дама
Обновлено в 12:16
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о частичном запрете реагентов
В Мосгордуму поступил законопроект о частичном запрете реагентов в городе.
Обновлено в 11:26
Кино
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Обновлено в 11:16
Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Культура
Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода
Обновлено в 09:47
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Авто
В Шанхае дебютировал новый гибрид Karma с двигателем BMW
Американо-китайская компания Karma Automotive представила новую версию гибридной модели Revero GT, в состав силовой установки которой вошел двигатель BMW.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57