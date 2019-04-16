Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в МосквеГазета.Ru 03:31

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

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