Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в МосквеГазета.Ru 03:31

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.
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