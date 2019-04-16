Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в МосквеГазета.Ru 03:31
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Общество
Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Общество
«Дальневосточный гектар» распространят на Бурятию и Забайкалье
Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий порядок реализации программы "дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Обновлено в 03:21
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Здоровье
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
24-летняя официантка Шарлотты Дюбард из Лондона не знала о своей беременности, пока внезапно не родила в ванной.
Обновлено в 02:48
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара
Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Общество
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
Эксперты рассказали, какие особенности для россиян предложит технология eSIM
Эксперты выяснили, какие особенности для россиян предоставит технология eSIM.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Кино
Уральский режиссер Олег Ракович получил приз Moscow Shorts ISFF
Обновлено в 01:57
Политика
Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана
ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Пулитцеровскую премию получили авторы расследований о Трампе
Обновлено в 04:34
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
На 18-м автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM, ставший первой моделью бренда в кузове MPV.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Забайкалье из Китая ввезли сосиски с геномом вируса чумы
В сосисках, ввезенных в Забайкальский край из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13