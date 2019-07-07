Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млнRT на русском 12:12
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
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с чего всё началось
По информации полицейского управления Одесской области, случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 247 («Захват заложников») и ч. 3 ст. 187 («Разбой») УК Украины.Известия08:03
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