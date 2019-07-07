с чего всё началось

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.

Армия и оружие «Ротация»: Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.

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Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.

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Здоровье Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

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