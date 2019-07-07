Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в ОдессеRT на русском 06:25

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города. В настоящее время полиция ведёт со злоумышленником переговоры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Одессе задержали мужчину, взявшего в заложники двух сотрудниц финансового учреждения

Эхо Москвы08:32

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Коммерсантъ09:35

В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину

РБК08:05

Захвативший заложников в Одессе требовал один миллион долларов и вертолет

РИА Новости11:51

«Гром» в Одессе: полиция сообщила об успехе спецоперации

Вести.Ru07:59

Полиция освободила заложников в Одессе

ТАСС07:58

В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник

RT на русском07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Гаджеты

Продажи iPhone на рынке Индии снизились на 42%

Продажи iPhone в Индии упали до 220 000 реализованных смартфонов в первом квартале, а по итогам года снижение прогнозируются на 10-17%.
Обновлено в 09:49
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Футбол

Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России по футболу маловероятно, он не привык отменять своих решений.
Обновлено в 07:55
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Общество

Власти заявили об обнаружении виновника постоянного зловония в Омске

Омские власти отметили, что ООО «Астра» входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных загрязняющих веществ, при этом оно до сих пор не заключило с Минприроды соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды.
Обновлено в 10:02
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россию и режим Асада обвинили в гибели сирийцев в Идлибе

Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Космос

РКК: экипаж корабля «Федерация» погибнет при посадке в океане

Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:49
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 11:55
Общество

Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд

Обновлено в 10:21
Здоровье

Смерть во сне: медики перечислили основные симптомы опасных приступов

Существует несколько основных типов судорожных приступов, которые разделяются по степени тяжести, а также, месту их возникновения в мозге.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Общество

Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев

Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Обновлено в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное