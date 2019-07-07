Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»Вести.Ru 06:40

На улице Черноморского Казачества в Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено.
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Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Коммерсантъ09:35

Полиция освободила заложников в Одессе

ТАСС07:58

В Одессе задержали мужчину, взявшего в заложники двух сотрудниц финансового учреждения

Эхо Москвы08:32

В Одессе задержали мужчину, захватившего заложников в финансовом учреждении

РИА Новости07:29

«Гром» в Одессе: полиция сообщила об успехе спецоперации

Вести.Ru07:59

В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину

РБК08:05

В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник

RT на русском07:16
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Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Общество

Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

Обновлено в 09:26
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Зеленский назначил главу Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением

Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено в 01:46
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели

Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Технологии

Мир нуждается в атомной энергии: на подходе более безопасные и компактные реакторы

Усиливающийся контроль за немыслимыми объёмами выбросов оксида углерода, образующегося в результате неполного сгорания ископаемого топлива, требует активного использования альтернативных источников энергии.
Обновлено в 08:30
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Российские туристы случайно заплыли в Грецию

Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Авто

Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

Обновлено в 08:00
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Пугачева показала необычное фото дочери

Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
ЖКХ

В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома

В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.
Обновлено в 03:12
Политика

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
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