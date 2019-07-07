На улице Черноморского Казачества в Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Происшествия На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Политика Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Футбол Зенит — Локомотив 2:3 Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.

Политика Зеленский назначил главу Луганской области Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.

Происшествия В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.

Футбол Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.

Авто Японцы используют каршеринг для сна и отдыха Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.

Технологии Мир нуждается в атомной энергии: на подходе более безопасные и компактные реакторы Усиливающийся контроль за немыслимыми объёмами выбросов оксида углерода, образующегося в результате неполного сгорания ископаемого топлива, требует активного использования альтернативных источников энергии.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Происшествия Российские туристы случайно заплыли в Грецию Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Футбол «Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.

Шоу-бизнес Пугачева показала необычное фото дочери Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

ЖКХ В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.