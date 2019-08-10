Происшествия
Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам РосгвардииREGNUM 06:07
В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.
Читать в источнике
Оценить378
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Ашберн
Спорт
Королева завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина
Россиянка Виталия Королева стала первой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 11:59
Общество
Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы
Согласованная акция на проспекте Сахарова прошла мирно и собрала почти 50 тысяч человек. Это сообщили в движении "Белый счетчик".
Обновлено в 11:00
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Кино
Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова
Обновлено в 07:11
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В США задержали мужчину, который пришел в магазин Walmart с винтовкой
Обновлено 08 августа в 22:56
Наука
В микрофлоре человека нашли 2 500 000 неизвестных белков
Изучив геномы микробиоты, населяющей ротовую полость, кишечник, кожу и влагалище 263 доноров, исследователи нашли целых 2 514 099 последовательностей, кодирующих белки размером до 50 аминокислот (для сравнения: в белковых частях гемоглобина более 140 аминокислот).
Обновлено 08 августа в 11:00
Здоровье
Ученые назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено в 06:44
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Технологии
FCC ещё раз заверила общественность в безопасности использования 5G
В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Обновлено в 13:15
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Козлов: «„Оренбург“ показал не плохой, но и не хороший результат»
Полузащитник «Оренбурга» Савелий Козлов подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:2).
Обновлено в 13:38
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58