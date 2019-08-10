Происшествия

Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам РосгвардииREGNUM 06:07

В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.
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Ночью в Тюмени сотрудник Росгвардии получил ранение при задержании велосипедиста

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Двое ранены: В Тюмени произошла перестрелка при задержании подозреваемого

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В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
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В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.
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