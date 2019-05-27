Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в СтаврополеRT на русском 08:10

с чего всё началось

Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram. По его словам, злоумышленник задержан, с ним проводятся необходимые действия.

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

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