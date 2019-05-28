Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на группу школьниковРБК вчера в 21:01

В полицию поступил сигнал о нападении на автобусной остановке. Прибывшие стражи порядка нашли на месте множество раненых детей, а также самого нападавшего, мужчину 40–50 лет, с ножевым ранением в шею. Он был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает NHK.
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Нападение на школьников в Японии. Главное

ТАСС01:32

СМИ сообщили о гибели мужчины, напавшего с ножом на первоклассниц в Японии

РИА Новостивчера в 22:23

В Японии выясняют обстоятельства нападения мужчины на группу детей и взрослых

Эхо Москвы03:30

Число жертв нападения в Японии возросло до двух

RT на русскомвчера в 23:55

Мужчина устроил резню на автобусной остановке в японском городе Кавасаки

Москва 2401:16

Напавший на школьниц в Японии скончался, не приходя в сознание

Якутия 24вчера в 22:31

Раненная при нападении человека с ножом в Японии школьница скончалась

Интерфаксвчера в 23:09
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Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

Обновлено в 02:43
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Общество

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Экономика

Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске

Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 02:40
Политика

В Австрии могут вынести вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии в понедельник проведёт экстренное заседание, в ходе которого оппозиция хочет вынести и рассмотреть вопрос о вотуме недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, сообщает Интерфакс .
Обновлено вчера в 03:50
Здоровье

Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи

Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Экономика

В Госдуме обратятся в ЦБ в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО в Москве.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Обновлено вчера в 20:44
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Нанести тяжелые травмы ребенку в Ногинске могли люди, а не собака

Нанести травмы 2-летнему ребенку в подмосковном Ногинске могли люди, а не собака.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

В Якутии зафиксировано девять случаев укусов клещей

В Якутии зарегистрированы девять укусов людей клещами, которых прежде жители центральных районов республики видели лишь на картинках.
Обновлено в 03:24
Главное