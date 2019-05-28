Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьниковРБК вчера в 21:01
В полицию поступил сигнал о нападении на автобусной остановке. Прибывшие стражи порядка нашли на месте множество раненых детей, а также самого нападавшего, мужчину 40–50 лет, с ножевым ранением в шею. Он был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает NHK.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Экономика
Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске
Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 02:40
Политика
В Австрии могут вынести вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии в понедельник проведёт экстренное заседание, в ходе которого оппозиция хочет вынести и рассмотреть вопрос о вотуме недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, сообщает Интерфакс .
Обновлено вчера в 03:50
Здоровье
Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи
Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Экономика
В Госдуме обратятся в ЦБ в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов ОСАГО в Москве.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Обновлено вчера в 20:44
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Нанести тяжелые травмы ребенку в Ногинске могли люди, а не собака
Нанести травмы 2-летнему ребенку в подмосковном Ногинске могли люди, а не собака.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
В Якутии зафиксировано девять случаев укусов клещей
В Якутии зарегистрированы девять укусов людей клещами, которых прежде жители центральных районов республики видели лишь на картинках.
Обновлено в 03:24