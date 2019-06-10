Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»Ведомости 07:26
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
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Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Авто
Появились первые фото обновленного Renault Duster
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 09:55
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Политика
Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Общество
Киркоров обратился в МВД из-за скандала с Маруани
Обновлено в 11:40
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Политика
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев
На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Камболова в «Краснодар»
Обновлено в 08:05
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде
«Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами, и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью»,— заявила госпожа Тимошенко на съезде партии (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Обновлено в 09:14
Авто
Представлен комфортный кемпер на базе Mercedes Sprinter
Тюнинг-ателье Trakka доработало фургон Mercedes-Benz Sprinter третьей генерации.
Обновлено в 04:32
Авто
Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам
Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53