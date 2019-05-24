Неизвестный расстрелял полицейского в ТулеГазета.Ru 07:12

с чего всё началось

В настоящее время в Тульской области ввели план "Перехват", сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного. По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал.

Общество Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.

Общество Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

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Музыка Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.

Хоккей ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.

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Происшествия В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

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Здоровье В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

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Хоккей Американская журналистка высмеяла игру сборной России Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.