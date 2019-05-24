Неизвестный расстрелял полицейского в ТулеГазета.Ru 07:12

с чего всё началось

В настоящее время в Тульской области ввели план "Перехват", сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного. По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал.

Политика В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.

Наука Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.

Космос SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.

Общество Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир С 25 мая начнут выдавать ключи дольщикам дома номер 6 в ЖК "Митино О2", дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3" и домов 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".

Общество Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.

Спорт Роман Дворянкин о заявлении Solo: «Я уважаю его за то, что он сказал об этом вслух» Генеральный директор Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал заявление Алексея Solo Березина о том, что игрок пропустит EPICENTER Major 2019 по Dota 2, если Valve не прокомментирует скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса.

Общество Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.

Политика Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде 62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.

Космос На Марсе зафиксировали уникальный феномен Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.

Политика Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Политика Партия Порошенко сменила название Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.

Шоу-бизнес Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.

Гаджеты Кнопочный телефон Inoi 248M получил громкий 2-ваттный динамик и емкий аккумулятор Inoi 248M получил экран диагональю 2,4 дюйма разрешением 240 х 320 пикселей, корпус телефона выполнен из ударопрочного материала с металлическим вставками.

Музыка Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети» По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Авто Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.

Экономика Грефа переизбрали главой Сбербанка На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".

Здоровье Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для здоровья Эксперт Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» уточнила норму употребления сахара без вреда для здоровья.

Происшествия СК завел на орловского полицейского дело за избиение задержанного «По данным следствия, Тихонов, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к местному жителю, доставленному в отдел полиции за совершение административного правонарушения», — сообщила официальный представитель орловского управления СК РФ Юлия Дорофеева.

Экономика Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков Переход банков на новую модель финансирования строительных компаний может привести к уходу игроков с рынка и увеличению числа обманутых дольщиков.

Политика Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.