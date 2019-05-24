Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в ТулеГазета.Ru 07:12
В настоящее время в Тульской области ввели план "Перехват", сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного. По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал.
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с чего всё началось
В Следственном комитете сообщили, что на полицейского напали несколько человек — они отобрали у него табельное оружие и несколько раз выстрелили в него.Дождь05:26
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Политика
В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.
Обновлено в 08:45
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 05:11
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено в 05:27
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено в 01:35
Общество
Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир
С 25 мая начнут выдавать ключи дольщикам дома номер 6 в ЖК "Митино О2", дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3" и домов 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".
Обновлено в 07:15
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Спорт
Роман Дворянкин о заявлении Solo: «Я уважаю его за то, что он сказал об этом вслух»
Генеральный директор Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал заявление Алексея Solo Березина о том, что игрок пропустит EPICENTER Major 2019 по Dota 2, если Valve не прокомментирует скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса.
Обновлено в 09:40
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика
Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде
62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Россияне не поняли, за какие заслуги экс-глава пресс-службы Медведева получила орден
Обновлено в 03:07
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
Обновлено в 09:17
Политика
Партия Порошенко сменила название
Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Кнопочный телефон Inoi 248M получил громкий 2-ваттный динамик и емкий аккумулятор
Inoi 248M получил экран диагональю 2,4 дюйма разрешением 240 х 320 пикселей, корпус телефона выполнен из ударопрочного материала с металлическим вставками.
Обновлено в 04:33
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Здоровье
Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для здоровья
Эксперт Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» уточнила норму употребления сахара без вреда для здоровья.
Обновлено в 02:08
Происшествия
СК завел на орловского полицейского дело за избиение задержанного
«По данным следствия, Тихонов, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к местному жителю, доставленному в отдел полиции за совершение административного правонарушения», — сообщила официальный представитель орловского управления СК РФ Юлия Дорофеева.
Обновлено в 09:22
Экономика
Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков
Переход банков на новую модель финансирования строительных компаний может привести к уходу игроков с рынка и увеличению числа обманутых дольщиков.
Обновлено в 09:15
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Обновлено в 05:40